Domaines .brave : Nom de domaine à vie pour 15 €

Vous vous souvenez de mon article sur Brave, ce navigateur moderne qui reverse une partie de ses revenus publicitaires aux créateurs de contenu sous forme de BAT (Basic Attention Token), une cryptomonnaie indexée sur l'audience des sites visités ? Et bien Brave revient avec une nouveauté qui mérite qu'on s'y attarde : les noms de domaine en .brave , basés sur une blockchain.

Un nom de domaine .brave acheté une fois pour la vie ?

La grosse particularité de ces domaines .brave , c'est leur modèle économique : aucune redevance annuelle. Vous payez le domaine une seule fois à l'achat et il est à vous à vie. Plus besoin de penser au renouvellement chaque année, plus de mauvaise surprise quand vous oubliez de payer et que votre domaine tombe dans la nature pour être racheté par un squatteur.

Côté tarifs, cela démarre à environ 15 € pour un nom standard, et cela grimpe selon la rareté et la longueur du nom choisi.

Pour information, geeek.brave vient d'être acheté à vie pour la modique somme de 15 €.

➡️ Pour acheter le vôtre : https://buy.unstoppabledomains.com/brave

La technologie derrière : Unstoppable Domains

Ces domaines reposent sur la solution Unstoppable Domains, une société fondée en 2018 par Matthew Gould et Bradley Kam. Le principe : au lieu d'être enregistré dans le système DNS classique géré par l'ICANN, votre domaine est monté comme un NFT sur la blockchain Polygon. Vous en êtes donc le seul et unique propriétaire, et personne ne peut vous le retirer.

Les domaines .brave sont compatibles avec plusieurs réseaux de crypo : Bitcoin, Ethereum, Solana, Base, Sonic, etc. Au total, plus de 310 cryptomonnaies peuvent être associées à un même domaine.

À quoi cela sert concrètement un domaine .brave ?

Un domaine .brave , ce n'est pas juste un gadget Web3, voici ce qu'on peut en faire :

Recevoir des paiements crypto facilement : au lieu de partager une adresse de wallet à rallonge du genre 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc9e7595f0bEb7 , vous donnez juste votre-nom.brave . Beaucoup plus simple, beaucoup moins risqué (pas d'erreur de copier-coller).

: au lieu de partager une adresse de wallet à rallonge du genre , vous donnez juste . Beaucoup plus simple, beaucoup moins risqué (pas d'erreur de copier-coller). Héberger un site web décentralisé sur IPFS, sans frais d'hébergement, accessible directement depuis Brave Browser. Si vous souhaitez juste réaliser une redirection vers un site classique, vous pouvez publier un simple fichier index.html avec un redirect dans l'entête. Cela renverra vos visiteurs sur votre site habituel.

sur IPFS, sans frais d'hébergement, accessible directement depuis Brave Browser. Si vous souhaitez juste réaliser une redirection vers un site classique, vous pouvez publier un simple fichier index.html avec un redirect dans l'entête. Cela renverra vos visiteurs sur votre site habituel. Construire une identité numérique vérifiable via UD.me, avec vos profils sociaux, NFT, certifications, etc.

via UD.me, avec vos profils sociaux, NFT, certifications, etc. Se connecter à des applis Web3 sans mot de passe grâce à « Login with Unstoppable ».

Une vraie résolution dans Brave et bientôt partout ?

Depuis la version 1.81 du navigateur Brave (sortie en août 2025), les domaines .brave sont directement résolus nativement dans le navigateur et le Brave Wallet. Pas besoin d'extension, pas besoin de bidouille DNS : vous tapez monsite.brave dans la barre d'adresse, et la résolution fonctionne.

Le problème actuel : ces domaines ne sont résolvables que dans Brave (et quelques autres navigateurs compatibles Web3). Mais Brave et Unstoppable Domains travaillent sur une demande d'accréditation officielle auprès de l'ICANN en 2026 pour faire de .brave un vrai gTLD (domaine de premier niveau classique).

Si cette demande aboutit, vos domaines .brave deviendront accessibles depuis n'importe quel navigateur, comme un .com ou un .fr traditionnel. Et vous, vous l'aurez déjà acheté pour 15 € à vie.

Conclusion

Mon avis dans tout cela ? Pour 15 €, c'est un pari peu risqué. Soit le projet réussit son passage ICANN et vous avez un domaine grand public à vie pour le prix d'un repas. Soit il reste dans l'écosystème Web3, et vous avez quand même un identifiant blockchain utile pour les paiements crypto et un petit site IPFS.

Si vous êtes créateur, blogueur, ou simplement intéressé par le Web3, je vous recommande de réserver votre nom dès aujourd'hui, avant que les meilleurs noms partent. Pour ma part, c'est fait : https://geeek.brave est dans la poche.

➡️ Acheter votre domaine .brave

Update : ICANN semblerait avoir accepté la demande de Brave selon ce Tweet il y a 2 jours.