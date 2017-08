Vous souhaitez analyser le trafic réseau d'une application mobile sur votre iPhone ou votre iPad ?

Vous vous demandez comment fonctionne une application mobile, quelles sont les API utilisées, les protocoles mis en oeuvre... Voici une solution très simple sous MacOS pour récupérer l'ensemble des traces réseau de votre terminal iOS.

Cette méthode fonctionne sur un Mac ou via une VM MacOS sous Windows si vous avez une licence MacOS.

1. Connectez votre iPhone ou votre iPad à votre Mac

Récupérez l'UDID de votre terminal iOS depuis iTunes. Pour cela, cliquez sur le champ présent en dessous de "Phone Number" jusqu'à obtenir l'UDID de votre terminal. Faites ensuite un clic droit / copier pour copier la valeur de l'UDID.





Monter une interface réseau entre votre terminal et MacOS

Ouvrez un terminal et tapez la commande "rvictl -s" accompagnée de l'UDID de votre terminal.





Cette commande initialisera une interface réseau virtuelle "rvi0" que vous pourrez apercevoir via la commande "ipconfig -l".

2. Installez et démarrez Wireshark

Wireshark est un outil gratuit d'analyse de trames réseau, l'outil est disponible pour MacOS sur le site officiel Wireshark.

Une fois l'outil installé, lancez-le et ouvrez la fenêtre de paramétrage "Capture Options" accessible depuis le bandeau de l'outil :





Sélectionnez uniquement l'interface réseau rvi0 et appuyez sur le bouton "start" tout en bas de la fenêtre.

À partir de maintenant, toutes les trames réseau transmises par votre iPhone ou votre iPad s'afficheront sur l'écran de Wireshark.





Dès l'enregistrement terminé, vous n'aurez plus qu'à stopper l'enregistrement et démonter l'interface réseau virtuelle rvi0 via la commande :





3. Analyse des trames réseau

Wireshark est un outil très puissant, pour comprendre comment analyser les paquets réseau capturés, je vous recommande ce tutoriel sur Développez.com qui détaille la base de l'usage du logiciel Wireshark.

Pour un apprentissage plus complet, vous pouvez vous orienter vers le livre "Wireshark 101" disponible au format Kindle sur Amazon.

Happy hacking !

Crédit photo couverture : Goran Ivos