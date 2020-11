Vous recherchez un peu de lecture pour le week-end ? Voici ma sélection 5 livres gratuits proposés sur Kindle et notés ⭐⭐⭐⭐ et plus.

Ces livres sont accessibles gratuitement même sans abonnement Amazon Prime.

Livre Kindle Gratuit n°1 : Le guide de survie de votre notoriété: Les 6 secrets de la renommée digitale

"Dans un monde de plus en plus connecté, il est simple de se faire connaître tout comme il est aisé de voir sa notoriété détruite en un simple "click". Vous pouvez penser que votre réputation est protégée sous le bouclier de votre marque,

mais il n'en est rien. Une marque est portée par des humains, comme vous, comme vos clients. Et quand votre marque est

touchée vous l'êtes aussi !

Ce livre est un outil destiné à la préservation de votre notoriété dans un monde qui vit au rythme de l'Internet.

Il est désormais possible de prendre votre notoriété en mains et de la protéger tout en la faisant grandir dans ce monde fabuleux qu'est celui des réseaux sociaux. Et pour cela il existe une nouvelle espèce de professionnels, formés, aguerris, passionnés par les communautés et par votre notoriété. On les appelle les "Community Managers".

14 Community Managers, ont décidé de regrouper dans cet ouvrage leurs connaissances et conseils pour que votre

notoriété soit celle que vous méritez."

Livre Kindle Gratuit n°2 : Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog 2.0

"Découvrez dans cette nouvelle édition 2.0, entièrement mise à jour pour 2020 et au-delà, comment vous pouvez devenir libre et indépendant financièrement grâce à votre blog et son écosystème (page Facebook, chaîne Youtube, compte Instagram, etc;)

Par Olivier Roland, le célèbre blogueur professionnel, qui s'est fait connaître en générant 28 843,75 € HT de CA par mois lors la première année de son entreprise basée sur ses blogs, Des Livres Pour Changer de Vie et Blogueur Pro.

Olivier vous emmène de la première étape, comment trouver l'idée de votre blog et comment vous assurer qu'elle a un potentiel économique, jusqu'à l'étape ultime, la monétisation de votre blog pour vous permettre de vous libérer de l'obligation de travailler pour un patron et pouvoir enfin goûter à la liberté de faire ce qui vous plait vraiment."

Livre Kindle Gratuit n°3 : Les secrets de fabrication d'un blog

"Vous recherchez une procédure détaillée montrant étape par étape comment créer un blog ? C’est l’objectif de ce livre. « Les secrets de fabrication d’un blog » est écrit par le créateur du blog « Numelion » et regroupe près de 10 ans d’expérience dans le blogging.

Au début des années 2000, si vous souhaitiez créer un blog, il fallait connaître la programmation web. Cette époque est révolue. Plus besoin d’être informaticien pour créer un blog, et ce guide complet vous le prouve.

Cependant, il y a un minimum de connaissances à acquérir pour créer un blog de manière « optimale ». Le livre découpe cette création en 16 étapes qui permettront d’aboutir à un blog réussi."

Livre Kindle Gratuit n°4 : L'essentiel de la sécurité numérique pour les dirigeants: Le mode d'emploi facile d'accès pour être à jour et mieux éclairé face au nouveau risque numérique ...

"Quelle est la dimension du risque aujourd'hui ? Que dois-je absolument savoir ? Cet ouvrage a bénéficié d'une mobilisation unique de grands acteurs français de la sécurité numérique.

Leurs contributions, expertes, sont une chance précieuse pour bénéficier d'un guide qui couvre tous les sujets clés de la cybersécurité et propose des réponses pratiques. Il a une ambition essentielle : être utile !"

Livre Kindle Gratuit n°5 : Automatisation, de Python à Ansible: Mini Guide

"L'automatisation de réseau ne consiste pas seulement à configurer les équipements de façon automatique. Bien que ce soit l'idée la plus communément répandue, l'accès automatisé aux équipements permet, non seulement, d'envoyer des informations mais aussi d'en collecter à des fins d'administration, de contrôle et de diagnostic.

Le mouvement DevOps appliqué au réseau et connu sous les noms de NetDevOps ou NetOps a accéléré l'adoption de l'automatisation dans les réseaux LAN, MAN et WAN. L'histoire a positionné le langage Python comme un choix fortement mis en avant. De nombreuses librairies spécifiques ont vu le jour et le produit d'automatisation Ansible a été écrit en langage Python. Ce mini guide a pour objectif de souligner l'importance de la place de l'automatisation dans les réseaux actuels en mettant en valeur les outils adaptés à cette nouvelle approche du monde des réseaux."