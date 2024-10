Vous cherchez un moyen d’accélérer vos développements tout en gardant le contrôle sur la qualité du code de votre application ? Laissez-moi vous présenter Telosys, un générateur de code léger et flexible qui pourrait bien devenir votre nouveau meilleur ami.

Telosys, qu'est-ce que c'est ?

Telosys est un outil open-source qui génère du code à partir d’un modèle métier ultra léger et d’un ensemble de templates.

Il vise à simplifier le développement en automatisant la création des structures de base de votre application, vous laissant plus de temps pour vous concentrer sur la logique métier.

Cet outil est ce que l'on peut appeler un outil de "Boostraping" que l'on utilise au tout démarrage d'un projet informatique pour accélérer la production du socle logiciel.

Pourquoi adopter Telosys ?

Gain de temps : Fini le code répétitif et ennuyeux.

: Fini le code répétitif et ennuyeux. Flexibilité : Personnalisez les templates selon vos besoins et votre manière de coder.

: Personnalisez les templates selon vos besoins et votre manière de coder. Polyvalence : Compatible avec plusieurs langages (Java, Python, PHP, etc.).

: Compatible avec plusieurs langages (Java, Python, PHP, etc.). Simplicité : Facile à installer et à utiliser, même pour les débutants.

... Et en plus la solution est gratuite et Open-source !

1. Installation facile

Téléchargez Telosys depuis le site officiel et installez-le en quelques minutes. Pas besoin de configurer des usines à gaz !

Telosys propose un outil CLI qui vous permettra d'initialiser très rapidement un projet via l'instruction "init".

Un plugin VSCode Telosys vous permettra de simplifier l'utilisation de Telosys directement depuis un IDE.

2. Définissez votre modèle

Vous pouvez utiliser l'outil CLI pour lister les modèles / entités et en créer des nouveaux grâce aux commandes suivantes :

lm : Liste les modèles

nm : Créé un nouveau modèle

ne : Créé une nouvelle entité

le : Liste les entités disponibles

Voici un exemple de structure d'une entity au format Telosys :

Exemple :

// Entity Driver // Defines a person who is able to drive a car Driver { id : long { @Id } ; firstName : string { @MaxLen(20) @NotEmpty } ; lastName : string { @MaxLen(20) @NotEmpty } ; birthDate : date { @Past }; certified : boolean ; }

Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser Telosys sur un schéma de base de donnée existant si vous travaillez sur un projet legacy ...

3. Choisissez vos templates

Sélectionnez les templates qui correspondent à votre projet. Telosys en propose plusieurs par défaut, mais vous pouvez aussi créer les vôtres.

Current entity is ${entity.name} #foreach( $attribute in $entity.attributes ) Do something with $attribute.name and $attribute.type #end

Vous avez des besoins spécifiques ? Aucun problème ! Telosys vous permet de modifier les templates existants ou d'en créer de nouveaux. Les templates sont écrits en Apache Velocity, un langage de templating facile à apprendre.

La dernière version de Telosys propose des accélérateurs pour les principaux langages :

C++

C# (Microsoft CSharp)

Go (Golang)

Java

JavaScript

Kotlin

PHP

Python

Scala

TypeScript

4. Générez le code

Pour terminer, la commande "gen" vous permettra de générer le code associé au modèle de données que vous avez construit et le template sélectionné.

Une fois le code généré, vous pouvez commencer à adapter le code pour y ajouter les spécificités de l'application que vous souhaitez construire. La solution se limite uniquement à la production du code répétitif que l'on peut trouver sur de nombreux projets informatiques.

Un petit exemple concret

Imaginons que vous développez une application Java avec Spring Boot. Après avoir défini votre modèle, vous pouvez générer :

Les entités JPA : avec annotations Hibernate.

: avec annotations Hibernate. Les repositories : interfaces pour les opérations CRUD.

: interfaces pour les opérations CRUD. Les services : pour la logique métier.

: pour la logique métier. Les contrôleurs REST : pour exposer vos API.

Et tout ça, sans écrire une seule ligne de code manuellement !

En résumé

Telosys est un outil pratique et convivial qui vous fera gagner un temps précieux. Il est particulièrement utile pour :

Les prototypes rapides.

Les projets avec des structures répétitives.

Les équipes souhaitant standardiser leur code.

Vous pouvez l'utiliser au démarrage d'un projet pour accélérer la production du code technique n'apportant pas de valeur métier.

Pour profiter de toute la puissance de Telosys, il est important de concevoir un modèle de données stable dès le démarrage du projet.

Prêts à essayer ?

Rendez-vous sur le site officiel de Telosys pour le télécharger et accéder à la documentation. Pour découvrir l'outil Telosys et le comparer aux solutions d'IA generative, je vous invite à visionner la vidéo de comparaison réalisée par l'auteur de Telosys, Laurent Guerin au Jug Summer Camp.

Bon développement ! Vous appréciez le contenu de ce blog indépendant ? N'hésitez pas à passer sur le serveur Discord Geeek ouvert à tous.