Presse : Le Virus Informatique #44 est en libre téléchargement au format PDF !

Je vous avais partagé dans un précédent article la disponibilité de 4 éditions gratuites de Misc, Linux Magazine, Hackable, Linux Pratique par les éditions Diamond.

Cette fois, c'est au Virus Informatique de distribuer sous licence de libre diffusion la version 44 de son journal suite à la faillite de son ancien éditeur et au succès de son financement collaboratif sur Ulule.

http://acbm.com/virus/num_44/VirusInfo44.pdf

Le Virus Informatique, c'est un peu le dinosaure de la presse informatique en France. Édité par la société ACBM créée en 1997, ce journal a plus de 20 années derrière lui. Malgré un arrêt des publications entre 2004 et 2016, celui-ci a repris ses diffusions en kiosque et à retrouvé sa communauté de lecteurs passionnés.

Commercialisé au prix de 2€ et sans publicité, le Virus informatique s'adresse à des lecteurs pointus en informatique. Ces articles techniques et très critiques forment une source d'information alternative à la presse classique.

Les Bellaminettes de Bruno Bellamy continuent à égayer ce journal, elles constituent une grande part de l'ADN du Virus informatique. Sans Bellaminette, le Virus informatique perdrait de son charme !

Une partie des articles du Virus sont distribués sur le site Internet d'ACBM sous licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Le double numéro 44/45 est disponible en kiosque.

Bonne lecture !