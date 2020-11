Le classement 🥇 des blogs francophones en 2020

Suite à la disparition des sites de classement de blog il y a quelques années, je me suis demandé s’il existait un moyen de connaitre la liste des blogs les plus populaires actuellement en France pour développer ma veille personnelle.

J'ai découvert que Feedly, un agrégateur de flux RSS que vous utilisez peut-être, offre un classement des blogs francophones les plus suivis par catégorie.

Plusieurs catégories sont disponibles sur Feedly : Technologie, Design, Finance, Décoration, BD, Photographie, Finance, Politique, Actualités, International, Automobile, Mode, Gastronomie, Cinéma

Classement des blogs francophones de la catégorie Technologie

Vous trouverez ci-dessous le classement des blogs les plus populaires de la catégorie "Technologie" issue de Feedly. Ce classement couvre aussi bien des sites de presse professionels que des blogs personnels.

Avant d'interpréter les résultats ce tableau, deux points d'attention :

Le nombre d'abonnés correspond uniquement aux utilisateurs de la plateforme Feedly. Le nombre réel d'abonnés aux flux RSS de ces différents sites doit être probablement de 2 à 4 fois supérieur à celui mesuré par Feedly.

La dernière colonne contient le nombre d'articles moyens postés par semaine.

Mon analyse du classement

A ma grande surprise, mon blog personnel Geeek.org se classe en 31ème position derrière le blog de la Fnac.

Vous remarquerez que les rythmes de publication des blogs les plus influents tournent autour de 150 articles par semaine, soit quasiment 1 article par heure. C'est tout simplement énorme.

Le blog de Korben (que j'adore au passage), en 4ème position, sort du lot avec seulement 15 publications par semaines, soit 2 articles par jour à lui tout seul tout de même !

Ces chiffres nous démontrent que le rythme de publication des articles n'a pas de lien direct avec la popularité du blog. Cependant, plus vous publiez d'articles, plus vous avez de probabilité d'accrocher des lecteurs et de créer un revenu en plaçant des contenus publicitaires et liens d'affiliation. C'est ce qui justifie la fréquence de publication des sites qui vivent de revenus publicitaires.

Merci à tous pour votre fidélité, à très bientôt sur le serveur Discord Geeek.org si vous souhaitez discuter. N'hésitez pas à vous abonner à mon flux RSS si vous découvrez ce blog au travers de cet article !