Architecte Entreprise, Architecte Solutions et Expert Technique ... Ces trois professions sont souvent obscures même pour des personnes travaillant dans l'informatique. J'ai trouvé un moyen d'expliquer la différence entre ces 3 professions au travers d'une gamme d'objectifs. La preuve en image !

Architecte Entreprise

L'architecte entreprise a une vision grand-angle du SI. L'architecte entreprise adapte l'urbanisation du SI aux enjeux métiers. Il a une très bonne connaissance de l'ensemble des briques constituant le SI et de la roadmap stratégique. L'architecte entreprise a une connaissance des solutions du marché sans forcément en avoir la maîtrise.

Architecte Solutions

L'architecte solutions possède une vision plus réduite du SI que l'architecte entreprise, il possède cependant une expertise plus pointue dans la mise en oeuvre et le design de solution logicielle. Il a une vision des solutions du marché et est capable d'adapter les choix de solution en fonction de la stratégie IT et des enjeux métiers.

Expert Technique

L'expert technique possède une vision très précise d'une ou plusieurs solutions. Son expertise lui permet de débloquer des problématiques techniques et permet de réduire les risques de mise en oeuvre d'une solution IT.

Dans la réalité, le rôle d'architecte entreprise empiète régulièrement sur le métier d'architecte solutions et le rôle d'architecte solutions sur le rôle d'expert technique.