Comment utiliser ChatGPT pour analyser les commentaires d'une application mobile Android ?

Vous connaissez très probablement ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI disponible sous forme d'un chat interactif sur le Web et disponible à l'adresse suivante : https://chat.openai.com/

Je vous propose dans cet article d'utiliser cette technologie pour analyser des avis d'utilisateur d'une application mobile afin d'en extraire les points positifs, les points négatifs et les axes d'amélioration afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

La première étape consiste à extraire les commentaires des utilisateurs sur le Google Play Store.

Il existe de nombreuses manières d'extraire les commentaires utilisateurs d'une application mobile Android sur le Play Store. Dans cet exemple j'ai choisi la librairie node.js google-play-scraper disponible sous licence MIT sur Github.

Pour commencer, créez un fichier nommé "index.js" avec le contenu suivant en précisant l'identifiant de l'application Android à analyser dans le champ "appId".

var gplay = require('google-play-scraper'); var fs = require('fs'); // Extraction des 100 derniers commentaires de l'application mobile Android gplay.reviews({ appId: 'com.twitter.android', sort: gplay.sort.NEWEST, num: 100, country: 'fr' }).then(extract); function extract(reviews){ var stream = fs.createWriteStream("reviews.txt"); stream.once('open', function(fd) { for(item in reviews.data){ stream.write('* '+ reviews.data[item].text +'

'); } stream.end(); }); }

Installez la dépendance Node.js "google-play-scraper" :

$ npm install google-play-scraper

Lancez le script d'extraction des derniers commentaires :

$ node index.js

Le script va produire un fichier "reviews.txt" contenant l'ensemble des 100 derniers commentaires de l'application à analyser.

Connectez-vous à chat.openia.com et saisissez le prompt suivant :

Quels sont les 5 points forts, les 5 points faibles et les axes d'amélioration de l'application mobile Android Twitter selon les commentaires suivants :

Copiez à la suite du prompt les commentaires extraits du Google Play Store.

Attention, la version "beta" actuelle du prompt ChatGPT est limitée en termes de volume de données à analyser. Sur de gros volumes de données à analyser, il faudra attendre la version commerciale du produit.

ChatGPT vous produira probablement une réponse similaire à cette-ci :

Points fort :

Facilement accessible

Divertissant

Bon pour les conversations et les nouvelles brèves

Amélioré depuis la prise en charge par Elon Musk

Rapide

Points faible :

Mauvaise conception de site pour amener le pire chez les gens

Problème de système de suspension et d'appel

Bienséance politique à gauche

Comptes bannis injustement

Propriétaire instable

Axes d'amélioration :

Résoudre les problèmes de système de suspension et d'appel

Équilibrer la bien-pensance politique

Éviter les comptes bannis injustement

Stabiliser les changements effectués par le propriétaire

Réduire les comptes de spam

L'analyse qui vous aurait pris plusieurs heures se fait en quelques secondes. Le résultat est assez bluffant. En plus d'un usage pour sa propre application mobile, il permet de réaliser des analyses concurrentielles sur les défauts des applications mobiles concurrentes.

En conclusion

ChatGPT est une technologie qui permet de simplifier les analyses de volumes de données importantes. Ses usages vont largement de diversifier dans les prochaines années. La version 4 de GPT annoncée pour 2023 devrait largement accroitre les capacités de ChatGPT. Il sera de plus en plus complexe d'identifier un contenu produit par ChatGPT.

Son usage dans la production de contenu textuel sur le Web risque d'augmenter drastiquement le volume de contenus indexés et probablement baisser la qualité des informations retournées par les moteurs de recherche.