Crypter ou chiffrer ? Le site Chiffrer.info tranche !

On a tous ce collègue (ou ce client) qui parle de “crypter un fichier” avec assurance. Et, avouons-le, on l’a tous dit au moins une fois sans trop se poser de questions. Pourtant, derrière ce petit mot se cache une vraie querelle de langage entre puristes, techos et dictionnaires. Heureusement, chiffrer.info est là pour remettre un peu d’ordre — et beaucoup d’ironie — dans tout ça.

Un mot qui a hacké la langue française

Le verbe “crypter” fait grincer des dents depuis des décennies. Jugé longtemps comme un anglicisme mal déguisé (issu de to encrypt), il a pourtant infiltré peu à peu notre vocabulaire, au point de finir… dans le dictionnaire.

Petit retour en arrière :

🧮 Avant 2000 : “Crypter” est un mot banni par les linguistes et les informaticiens puristes. Le mot correct est “chiffrer”. Point.

💻 Années 2000 : avec la TNT et les fameuses “chaînes cryptées”, le mot explose dans les médias. Il devient familier, voire incontournable.

📚 2013–2014 : le mot entre dans Le Petit Larousse illustré puis dans Le Petit Robert. Consécration officielle.

🏛️ Aujourd’hui : l’Académie française le tolère... du bout des lèvres. Elle continue de recommander l’usage du verbe chiffrer, plus précis techniquement et historiquement.

💡 À retenir

Crypter signifie étymologiquement “rendre secret” (comme dans cryptographie), mais dans le domaine technique français, chiffrer est le terme approprié pour désigner l’action de transformer une information en une donnée illisible sans clé.

Chiffrer.info, le justicier lexical

Le site chiffrer.info milite pour la réhabilitation (ou plutôt la survie) du mot chiffrer dans nos usages numériques. Un site tout simple, presque absurde… et donc indispensable.

Le ton est volontairement décalé, façon combat perdu d’avance : on vous explique avec humour pourquoi crypter n’est pas (tout à fait) correct, et pourquoi chiffrer reste le bon choix, même si tout le monde fait semblant de l’oublier.

Chaque terme a un sens !

Derrière ce débat de mots se cache une vraie question de précision technique. En sécurité informatique, les termes ont un sens, et les confondre peut prêter à confusion :

Crypter : terme flou, à éviter ...

: terme flou, à éviter ... Chiffrer : transformer des données en contenu illisible sans clé.

: transformer des données en contenu illisible sans clé. Déchiffrer : rendre lisible une donnée chiffrée.

: rendre lisible une donnée chiffrée. Coder : encoder une information dans un autre format (souvent sans clé).

: encoder une information dans un autre format (souvent sans clé). Cacher (stéganographie) : dissimuler une information, sans la chiffrer.

Même combat pour “le Wi-Fi”

Ce type de croisade linguistique n’est pas isolé. Le site lawifi.fr mène une bataille similaire pour rappeler que le Wi-Fi est masculin : “le Wi-Fi”, et non “la Wi-Fi”. Là encore, la cause semble perdue face à l’usage généralisé, mais c’est justement ce qui rend le combat sympathique.

En conclusion

Même si “crypter” est désormais accepté dans les dictionnaires, il reste un peu l’équivalent du jogging porté au bureau : toléré, mais pas recommandé. Pour les puristes et les passionnés de cybersécurité, chiffrer reste le mot juste.

Et si vous avez encore des doutes, faites un tour sur chiffrer.info. Vous pouvez aussi partager ce site via votre messagerie quand vos collègues utilisent le verbe "crypter" en réunion.