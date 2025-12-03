Bonjour la fuite : La Timeline des Fuites de Données sur le Web 🔎

Les fuites de données se multiplient, mais l'information reste éparpillée. BonjourLaFuite change la donne en proposant une timeline factuelle et structurée des incidents en France.

Le Problème : Une Information Fragmentée

Entre communication tardive des entreprises, articles de presse dispersés et décisions de la CNIL, il est difficile d'avoir une vision claire des incidents de cybersécurité ayant entraîné le vol de données.

Pour un profil technique, comprendre son exposition réelle et identifier les prestataires récurrents dans les fuites est pourtant essentiel.

Pour répondre à cette problématique, le site BonjourLaFuite a été mis en ligne.

Une Timeline Factuelle

BonjourLaFuite se présente comme une timeline minimaliste : chaque ligne documente un incident avec les informations essentielles qui ont fuité.

Information Détail Organisation Entreprise, collectivité ou prestataire concerné Incident Type d'attaque (ransomware, fuite, accès non autorisé) Données Exposées Identifiants, données personnelles, données sensibles (santé, RIB) Source Lien vers le communiqué officiel ou un article de presse

Important : C'est un outil de veille qui agrège des informations publiques. Il ne collecte aucune donnée personnelle des utilisateurs.

D'autres solutions de veille de fuites de données

Si vous suivez ce blog depuis plusieurs années, d'autres solutions de veille sont disponibles pour connaître la surface d'attaque de vos données personnelles : email, mot de passe, adresse, IBAN... Parmi ces solutions, il y a le module de surveillance du Dark Web de Google One, mais aussi le portail Have I Been Pwned, qui est devenu une référence en la matière et qui est d'ailleurs utilisé par le service d'OSINT Epios que je vous ai partagé il y a quelques jours.

Conclusion

Dans un écosystème où les fuites se succèdent à un rythme effréné, BonjourLaFuite offre une vision structurée et exploitable. Que vous gériez un SI ou cherchiez simplement à sécuriser vos comptes, cet outil vous permet de suivre l'actualité des fuites d'informations personnelles sur le Dark Web.