ChatGPT supporte les serveurs MCP !

Good news ! ChatGPT supporte désormais l'ajout de serveurs MCP pour étendre ses capacités et interagir avec des systèmes informatiques tiers.

Le sujet ne date pas de ce mois-ci mais il a fait assez peu de bruit sur le Web, probablement à cause du flux d'actualités continu sur les sujets d'IA ...

Vous devez, dans un premier temps, activer le mode développeur dans les options de votre profil.

Applis et connecteurs → Paramètres avancés → Mode Développeur (bêta)

Une fois cette option activée, rendez-vous dans « Applis et connecteurs » et appuyez sur le bouton « Créer » en haut à droite pour ajouter un serveur MCP à votre espace de discussion.

Pour tester cette fonctionnalité encore exploratoire, vous pouvez ajouter l’URL suivante, par exemple : https://ludovic.toinel.com/mcp

Sélectionnez « none » dans les options d’authentification et vous verrez les outils supportés par le serveur MCP.

Posez ensuite la question à ChatGPT :

Est-ce que l’on met en production aujourd’hui ?

Vous verrez alors ChatGPT vous demander l’autorisation d’appeler le serveur MCP pour obtenir la réponse. Cela fait suite à mon article sur le développement d’un serveur MCP “Estcequonmetenproductionaujourdhui”.

À quand l’autodiscovery des serveurs MCP ?

À l’avenir, on peut imaginer qu’une norme permette aux agents conversationnels de découvrir automatiquement les serveurs MCP exposés sur Internet.

Cela pourrait se faire via la mise à disposition d’un fichier /.well-known/mcp.json à la racine du site, par exemple, ou via un enrichissement du fichier robots.txt .

{ "mcp_server": "https://ludovic.toinel.com/mcp", "version": "1.0", "capabilities": [ "tools" ], "description": "Serveur MCP de Ludovic Toinel.", "auth": { "type": "none" } }

Cette normalisation devrait s’officialiser en 2026 je pense. Actuellement, aucune norme ne permet d’annoncer ses services MCP au reste du monde.

Vous trouverez ci-dessous quelques réflexions en cours au sein de la communauté des développeurs :

Et vous ? Quelles sont vos réflexions sur le sujet ? N’hésitez pas à venir en discuter sur le Discord Geeek !