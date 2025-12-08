ChatGPT supporte les serveurs MCP !
Good news ! ChatGPT supporte désormais l'ajout de serveurs MCP pour étendre ses capacités et interagir avec des systèmes informatiques tiers.
Le sujet ne date pas de ce mois-ci mais il a fait assez peu de bruit sur le Web, probablement à cause du flux d'actualités continu sur les sujets d'IA ...
Comment ajouter un serveur MCP à ChatGPT ?
Vous devez, dans un premier temps, activer le mode développeur dans les options de votre profil.
Applis et connecteurs → Paramètres avancés → Mode Développeur (bêta)
Une fois cette option activée, rendez-vous dans « Applis et connecteurs » et appuyez sur le bouton « Créer » en haut à droite pour ajouter un serveur MCP à votre espace de discussion.
Comment tester cette nouvelle fonctionnalité ?
Pour tester cette fonctionnalité encore exploratoire, vous pouvez ajouter l’URL suivante, par exemple : https://ludovic.toinel.com/mcp
Sélectionnez « none » dans les options d’authentification et vous verrez les outils supportés par le serveur MCP.
Posez ensuite la question à ChatGPT :
Est-ce que l’on met en production aujourd’hui ?
Vous verrez alors ChatGPT vous demander l’autorisation d’appeler le serveur MCP pour obtenir la réponse. Cela fait suite à mon article sur le développement d’un serveur MCP “Estcequonmetenproductionaujourdhui”.
À quand l’autodiscovery des serveurs MCP ?
À l’avenir, on peut imaginer qu’une norme permette aux agents conversationnels de découvrir automatiquement les serveurs MCP exposés sur Internet.
Cela pourrait se faire via la mise à disposition d’un fichier
/.well-known/mcp.json à la racine du site, par exemple, ou via un enrichissement du fichier
robots.txt.
{
"mcp_server": "https://ludovic.toinel.com/mcp",
"version": "1.0",
"capabilities": [
"tools"
],
"description": "Serveur MCP de Ludovic Toinel.",
"auth": {
"type": "none"
}
}
Cette normalisation devrait s’officialiser en 2026 je pense. Actuellement, aucune norme ne permet d’annoncer ses services MCP au reste du monde.
Vous trouverez ci-dessous quelques réflexions en cours au sein de la communauté des développeurs :
- https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol/discussions/1147
- https://github.com/orgs/modelcontextprotocol/discussions/159
- https://github.com/wellknownmcp/llmfeed-spec
- https://llmstxt.org/
- https://www.mcp.bar/blog/introducing-mcp-server-manifest
- https://github.com/in-fun/mcpbar/blob/main/doc/proposal.md#references
Et vous ? Quelles sont vos réflexions sur le sujet ? N’hésitez pas à venir en discuter sur le Discord Geeek !