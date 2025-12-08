Geeek.org 🗲 Blog Geek & High Tech 100% Indépendant
ChatGPT supporte les serveurs MCP !
ChatGPT supporte les serveurs MCP !

par Ludovic Toinel 2 minutes de lecture

Good news ! ChatGPT supporte désormais l'ajout de serveurs MCP pour étendre ses capacités et interagir avec des systèmes informatiques tiers.
Le sujet ne date pas de ce mois-ci mais il a fait assez peu de bruit sur le Web, probablement à cause du flux d'actualités continu sur les sujets d'IA ...

Comment ajouter un serveur MCP à ChatGPT ?

Vous devez, dans un premier temps, activer le mode développeur dans les options de votre profil.

Applis et connecteurs → Paramètres avancés → Mode Développeur (bêta)

chatgpt-mcp.jpg

Une fois cette option activée, rendez-vous dans « Applis et connecteurs » et appuyez sur le bouton « Créer » en haut à droite pour ajouter un serveur MCP à votre espace de discussion.

chatgpt-mcp-ajout.jpg

Comment tester cette nouvelle fonctionnalité ?

Pour tester cette fonctionnalité encore exploratoire, vous pouvez ajouter l’URL suivante, par exemple : https://ludovic.toinel.com/mcp
Sélectionnez « none » dans les options d’authentification et vous verrez les outils supportés par le serveur MCP.

Posez ensuite la question à ChatGPT :

Est-ce que l’on met en production aujourd’hui ?

Vous verrez alors ChatGPT vous demander l’autorisation d’appeler le serveur MCP pour obtenir la réponse. Cela fait suite à mon article sur le développement d’un serveur MCP “Estcequonmetenproductionaujourdhui”.

À quand l’autodiscovery des serveurs MCP ?

À l’avenir, on peut imaginer qu’une norme permette aux agents conversationnels de découvrir automatiquement les serveurs MCP exposés sur Internet.

Cela pourrait se faire via la mise à disposition d’un fichier /.well-known/mcp.json à la racine du site, par exemple, ou via un enrichissement du fichier robots.txt.

{
  "mcp_server": "https://ludovic.toinel.com/mcp",
  "version": "1.0",
  "capabilities": [
    "tools"
  ],
  "description": "Serveur MCP de Ludovic Toinel.",
  "auth": {
    "type": "none"
  }
}

Cette normalisation devrait s’officialiser en 2026 je pense. Actuellement, aucune norme ne permet d’annoncer ses services MCP au reste du monde.

Vous trouverez ci-dessous quelques réflexions en cours au sein de la communauté des développeurs :

Et vous ? Quelles sont vos réflexions sur le sujet ? N’hésitez pas à venir en discuter sur le Discord Geeek !

