Un serveur MCP qui bloque votre mise en production le vendredi !

Est-ce qu’on met en prod aujourd’hui ? Demandez à votre agent Github Copilot mais il ne saura pas vous répondre.

Il y a plus de 12 ans, je vous parlais sur ce blog d’un petit site au nom aussi absurde que génial : estcequonmetenprodaujourdhui.info. Un simple clic pour une réponse tranchée — et souvent sarcastique — à LA question que tout développeur s’est déjà posée un vendredi après-midi.

En 2025, ce site existe toujours. Mieux, il est devenu une relique numérique que l’on continue de consulter par nostalgie. Pourtant, malgré tous leurs talents, nos coding agents (Github Copilot & Co) sont encore incapables de répondre spontanément à cette question existentielle.

Alors j’ai décidé de leur donner un petit coup de pouce !

Un serveur MCP pour répondre à cette question

Pour combler ce vide, j’ai créé un serveur MCP minimalist (Model Context Protocol) baptisé sans surprise : mcp-estcequonmetenprodaujourdhui .

Un seul objectif : injecter une touche d’humour dans vos agents IA.

Ce serveur expose une interface simple, humoristique et multilingue permettant à n’importe quel agent compatible MCP (comme GitHub Copilot) de répondre de manière pertinente — ou absurde — à la question fatidique.

💡 À retenir

MCP (Model Context Protocol) est un protocole standardisé permettant à un agent IA d’interagir dynamiquement avec des services externes, appelés "tools". Il a été créé par la société Anthropic afin de simplifier l'intégration des agents avec des outils externes.

Structure du projet

Le projet est volontairement minimaliste mais structuré comme un vrai serveur MCP. Il est composé de trois fichiers clés :

MCP-core : décrit les services exposés (les "tools").

: décrit les services exposés (les "tools"). serveur STDIO : permet une utilisation locale (via terminal ou IDE).

: permet une utilisation locale (via terminal ou IDE). serveur HTTP : rend le service accessible à distance.

Le tout est open source et disponible sur mon profil GitHub :

👉 github.com/ltoinel/MCP-Estcequonmetenprodaujourdhui

Installation locale : simple comme un npx

Pour tester ce serveur MCP en local avec GitHub Copilot, il suffit de créer un fichier .vscode/mcp.json dans votre projet avec le contenu suivant :

{ "servers": { "estcequonmetenprodaujourdhui-npm": { "type": "stdio", "command": "npx", "args": [ "mcp-estcequonmetenprodaujourdhui" ], "env": {} } }, "inputs": [] }

Vous pouvez aussi tester mon serveur MCP à distance :

{ "servers": { "estcequonmetenprodaujourdhui-remote-http": { "url": "https://ludovic.toinel.com/mcp", "type": "http" } } }, "inputs": [] }

Ensuite, depuis votre IDE, l’agent pourra interroger le serveur comme un "tool" MCP standard et obtenir une réponse directement dans votre langue.

📦 Le paquet NPM est disponible ici :

npmjs.com/package/mcp-estcequonmetenprodaujourdhui

Pourquoi ce projet ?

Ce serveur MCP n’a pas d’ambition fonctionnelle révolutionnaire. Il est avant tout :

Un exemple concret pour comprendre comment fonctionne un serveur MCP.

pour comprendre comment fonctionne un serveur MCP. Une démonstration technique de l'intégration avec GitHub Copilot.

de l'intégration avec GitHub Copilot. Une bulle d’humour dans vos projets sérieux.

🧠 Astuce

Utiliser ce serveur dans vos démonstrations d’agents de coding est une bonne manière de capter l’attention… tout en illustrant la modularité du protocole MCP.

Conclusion : l’utile dans l’inutile

On ne mettra peut-être pas en prod aujourd’hui, mais au moins on pourra le demander élégamment à notre IA préférée. Et si ce projet vous a fait sourire, tant mieux — c’était aussi le but.

👉 À explorer, à forker, ou à détourner : github.com/ltoinel/MCP-Estcequonmetenprodaujourdhui