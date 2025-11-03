Hyprnote : l’alternative 100% locale pour résumer vos réunions Zoom, Teams ou Meet

Et si vous pouviez reprendre la main sur vos comptes-rendus de réunions, sans dépendre d’un service cloud américain ou d’un abonnement à un assistant IA ? C’est exactement ce que propose Hyprnote, une nouvelle solution qui entend révolutionner la prise de notes assistée par IA… sans jamais sortir de votre machine.

Une solution pensée pour l’autonomie et la confidentialité

À l’heure où la plupart des outils d’assistance s’appuient sur des services distants et des modèles hébergés dans le cloud, Hyprnote fait un choix radical : tout fonctionne en local. Pas de données envoyées sur des serveurs tiers. Pas de dépendance à une API externe. Pas besoin de compte.

Hyprnote est encore en version bêta sur macOS, mais une version Windows et mobile est prévue dans les prochaines semaines.

Une interface claire, centrée sur l’usage

L'application se structure autour de trois panneaux principaux :

Meetings (à gauche) : la liste de vos réunions enregistrées.

(à gauche) : la liste de vos réunions enregistrées. Notes (au centre) : le transcript brut généré à partir de l’audio.

(au centre) : le transcript brut généré à partir de l’audio. Chat IA (à droite) : une interface pour interagir avec vos notes, poser des questions ou générer une synthèse.

Un transcript local, un LLM au choix

Le transcript est généré grâce à un modèle de STT (Speech-to-Text) configurable : vous pouvez choisir d’utiliser un modèle open source local (comme Whisper d’OpenAI), ou un modèle hébergé en interne dans votre entreprise. Un abonnement premium vous permet d'utiliser des modèles premium d'Hyprnote.

Ensuite, un micro-LLM intégré permet de générer automatiquement un résumé structuré de la réunion. Là encore, vous pouvez utiliser :

Le modèle fourni par Hyprnote (basé sur GGML).

(basé sur GGML). Un modèle externe, comme OpenAI, Gemini, ou tout autre LLM privé, via API.

🔍 Comparaison

Contrairement à des solutions comme Otter.ai ou Fireflies.ai, Hyprnote ne nécessite aucune connexion Internet pour fonctionner, sauf si vous choisissez d’utiliser un modèle externe.

Une intégration native avec Obsidian

Cerise sur le gâteau pour les utilisateurs avancés : Hyprnote s’intègre nativement avec Obsidian, l’un des outils préférés des amateurs de PKM (Personal Knowledge Management). Chaque compte-rendu peut être automatiquement exporté dans votre vault, au bon endroit, sans action manuelle.

Vous participez à une réunion sur Google Meet, Hyprnote l’enregistre, transcrit l’audio, résume les points clés, et envoie le tout dans votre dossier “Meetings” sur Obsidian. Tout ça sans toucher à votre navigateur.

Un projet open source à suivre de près

Le code source est disponible sur GitHub, preuve de la volonté des créateurs de miser sur la transparence et l'interopérabilité.

Conclusion : une approche rafraîchissante dans l’univers des assistants IA

Hyprnote est encore très jeune, mais le concept est solide et l'exécution prometteuse. Dans un écosystème saturé d’outils “cloud first” parfois opaques, cette solution minimaliste, open source et locale vient combler un vrai besoin.

Pour tous ceux qui veulent gagner en efficacité sans sacrifier leur vie privée, c’est clairement un projet à surveiller de près dans les mois à venir.

https://hyprnote.com/