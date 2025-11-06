DevFest Nantes 2025 : Toutes les vidéos en replay 🎥
Chaque automne, Nantes devient la capitale française du code, de la créativité et de la bonne humeur. Le DevFest Nantes 2025, organisé par le GDG Nantes, a encore une fois rassemblé des centaines de développeurs passionnés, de curieux et de speakers inspirants venus partager leurs expériences les plus folles.
Cette édition a mis à l’honneur l’IA générative, le cloud souverain, le web moderne, la sécurité et même des réflexions éthiques sur nos métiers. Que tu sois dev backend, frontend, cloud ninja ou simple explorateur de bits et d’idées, tu vas te régaler.
Voici les replay vidéos de toutes les sessions du DevFest 2025. Les vidéos sont toutes fraîches et on été publiées il y a 7 jours sur la chaîne GDG France.
Installe-toi confortablement, mets ton casque, et replonge dans le DevFest Nantes 2025.
Et si tu veux un peu de nostalgie, voici le même article mais écrit il y a 10 ans.
Keynotes
DevFest Nantes 2025 — Keynote d'ouverture — Advice Well Taken
Kick-off inspirant pour mettre tout le monde en orbite : énergie, vision et culture dev au menu.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=ZhEMS_6m8PI
DevFest Nantes 2025 — Keynote de fermeture — La Faltazi
Clôture créative et locale : l’esprit nantais, la tech et une bonne dose de plaisir geek.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IRJhj6_Wj54
Sécurité, privacy & société
Biomimétisme et cybersécurité : s’inspirer de 3 milliards d’années d’évolution pour mieux se protéger — Ludovic Lefebvre
Quand la nature inspire des architectures de défense modernes.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=SRWqv3k8UUo
Et si on parlait de “malware craftsmanship” ? — Nailya Bogrova & Sonia Seddiki
L’artisanat du code malveillant, décortiqué par deux expertes.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=wqQvcy8o354
OSINT : L’art de trouver ce qui ne devrait pas être trouvé — Marie Viley
Techniques d’enquête open source : méthodo, outils, éthique.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=6IJV98WKLCE
Propriété et Intelligence Artificielle : un droit sacré à l’épreuve des machines ? — Nicolas Blanchon
Qu’est-ce qui appartient à qui quand les machines « créent » ?
👉 https://www.youtube.com/watch?v=wqQvcy8o354
Cloud, DevOps & SRE
État des Lieux de la Souveraineté du Cloud : des Clouds Publics aux Clouds Confidentiels — Seifeddin Mansri
Panorama pragmatique de la souveraineté et des options techniques.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=fhCtcbinQV4
Terramate : l’outil qui fait scaler votre code Terraform — Mathieu Herbert
Structurer, factoriser, orchestrer : Terramate en action.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=cC5FOtcIEmA
Détectives de la prod : résoudre l’enquête avant le crash — Sébastien Ferrer
Observabilité & méthode : prévenir la panne avant qu’elle n’arrive.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=HDDbCymVRhE
Comment nous avons transformé les Restos du Cœur en Cloud Provider — Julien Briault
Retour d’expérience concret et généreux.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=Sa0kacMNVZM
Limits, Requests, QoS… on balaie ce que vous pensiez savoir sur le scheduling Kubernetes — Denis Germain & Quentin Joly
Revisiter les basiques… pour éviter les mauvaises surprises.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=bjV1Q7BQONo
How a Unicorn Migrated From an In-House Solution to Helm — Mey Beisaron
Industrialiser les déploiements, gagner en vélocité.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=o2FnR12jesE
Données & IA
From RAG to riches : les secrets des LLM augmentés par la donnée ! — Laurent Mangin
RAG en pratique : architecture, pièges, bonnes pratiques.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=4zY0ElNUS9E
Agents intelligents, la nouvelle frontière des LLMs — Guillaume Laforge
Agents, outils, orchestration : l’IA passe à l’autonomie (guidée).
👉 https://www.youtube.com/watch?v=Vx9dg3UxLHU
Abracadabra ! Donnez vie à vos idées avec Google AI Studio — Guillaume Vernade
Du prompt à l’appli : prototyper vite, bien, propre.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=Vx9dg3UxLHU
Conception d’une IA de jeu vidéo avec l’apprentissage par renforcement — Vincent Ogloblinsky
RL appliqué au gameplay : design, entraînement, résultats.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=ZSZ_QZ0YpSg
Web & Front
Let’s build K.I.T.T. with JavaScript — Nico Martin
K2000 en JS : fun, capteurs, voix, petites surprises.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=yUr5718r0pQ
Become a wizard and make the browser your own — Oliver Dunk
Pouvoirs avancés du navigateur : extensions, APIs, productivité.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=IlappZPeMUM
The future of routing with the Navigation API — Eduardo San Martin Morote
Le futur du routing Web, en direct du standard.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=2z2HMwAIc0o
AI right in the browser with Chrome’s built-in AI APIs — Maud Nalpas & Thomas Steiner
L’IA qui débarque… côté client !
👉 https://www.youtube.com/watch?v=34zD5s_U68U
“C’était dans quel épisode déjà ?” — Bref, j’ai indexé une série culte — Tim Carry
Indexation de contenu vidéo/série : data + UX.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=tVohBH0rcbc
Révolution TanStack Query : enfin une bonne gestion d’état ! — Lucas Audart & Mickael Alves
Data-fetching moderne, cache et synchro serveur/cliente.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=NwSmWe2IRFM
Optimiser des UIs Web legacy dans un moteur de jeu AAA — Cédric Chariere Fiedler & Clément Grégoire
Quand l’UI Web atterrit dans un moteur de jeu : défis et solutions.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=bsQU9vbKRDg
Making an Emulator in JavaScript? — Sara Vieira
Émulateur JS : architecture, perfs, astuces d’implémentation.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=3gwehjAwfEY
En JavaScript, il y a un paquet pour tout… et souvent pour rien — Estéban Soubiran
Minimalisme, dette, et packages : le bon goût du « less is more ».
👉 https://www.youtube.com/watch?v=YHl6fUM5PDw
Base de données, langages & tooling
SELECT 'amazing_features' FROM "postgresql" — Kévin Davin
Features mal connues, recettes de prod et SQL qui claque.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=U5BQrWQimn0
OpenRewrite : Refactor as code — Jérôme Tama
Automatiser le refactoring à grande échelle.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=E-wpR3FPU3w
JBang, un fichier Java pour les gouverner tous ? — Stéphane Philippart
Script, protos, petits outils : Java en mode ultra-léger.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=Aj8Bfq6X0tM
45 min pour mettre son application à genoux : le guide complet du test de charge — Loïc Ortola & Mathilde Lorrain
Charger, casser, mesurer… puis optimiser.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=DM-Ss58unGE
Productivité & UX
Révolutionnez votre prise de notes : du Bullet Journal à Obsidian — Hoani Cross
Workflow clair, outils bien choisis, routine durable.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=tKmD33Yuvho
La notification : enjeux et pistes de solutions — Flora Brochier
Entre attention, friction et valeur : repenser les notifications.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=G8NXm-GKNLw
Voyage guidé au pays de l’inaccessibilité — Thanh Lan Doublier
Tour d’horizon des obstacles et leviers d’accessibilité.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=ivKYOsfzJMk
Alice aux pays du gambling — Alexis Lina
Le hasard, les mécaniques et l’éthique côté game design.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=qquk58Z7f2I
Chrome, DX & « Human in the loop »
The Developer RenAIssance: The Humans Powering the Age of AI — Kate Smith
L’humain au centre : compétences, culture, collaboration.
👉 https://www.youtube.com/watch?v=P432SgARwx0
En conclusion
Ces vidéos permettent de rendre accessible l'événement à tous et sont une bonne opportunité pour apprendre de nouvelles choses. Un grand merci aux bénévoles du GDG pour l'organisation de cet évenement qui positionne Nantes au coeur de la tech.
Tu es aussi passionné par le dev ? N'hésite pas à passer sur le serveur Discord Geeek !