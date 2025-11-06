DevFest Nantes 2025 : Toutes les vidéos en replay 🎥

Chaque automne, Nantes devient la capitale française du code, de la créativité et de la bonne humeur. Le DevFest Nantes 2025, organisé par le GDG Nantes, a encore une fois rassemblé des centaines de développeurs passionnés, de curieux et de speakers inspirants venus partager leurs expériences les plus folles.

Cette édition a mis à l’honneur l’IA générative, le cloud souverain, le web moderne, la sécurité et même des réflexions éthiques sur nos métiers. Que tu sois dev backend, frontend, cloud ninja ou simple explorateur de bits et d’idées, tu vas te régaler.

Voici les replay vidéos de toutes les sessions du DevFest 2025. Les vidéos sont toutes fraîches et on été publiées il y a 7 jours sur la chaîne GDG France.

Installe-toi confortablement, mets ton casque, et replonge dans le DevFest Nantes 2025.

Et si tu veux un peu de nostalgie, voici le même article mais écrit il y a 10 ans.

Keynotes

DevFest Nantes 2025 — Keynote d'ouverture — Advice Well Taken

Kick-off inspirant pour mettre tout le monde en orbite : énergie, vision et culture dev au menu.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ZhEMS_6m8PI

DevFest Nantes 2025 — Keynote de fermeture — La Faltazi

Clôture créative et locale : l’esprit nantais, la tech et une bonne dose de plaisir geek.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=IRJhj6_Wj54

Sécurité, privacy & société

Biomimétisme et cybersécurité : s’inspirer de 3 milliards d’années d’évolution pour mieux se protéger — Ludovic Lefebvre

Quand la nature inspire des architectures de défense modernes.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=SRWqv3k8UUo

Et si on parlait de “malware craftsmanship” ? — Nailya Bogrova & Sonia Seddiki

L’artisanat du code malveillant, décortiqué par deux expertes.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=wqQvcy8o354

OSINT : L’art de trouver ce qui ne devrait pas être trouvé — Marie Viley

Techniques d’enquête open source : méthodo, outils, éthique.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=6IJV98WKLCE

Propriété et Intelligence Artificielle : un droit sacré à l’épreuve des machines ? — Nicolas Blanchon

Qu’est-ce qui appartient à qui quand les machines « créent » ?

👉 https://www.youtube.com/watch?v=wqQvcy8o354

Cloud, DevOps & SRE

État des Lieux de la Souveraineté du Cloud : des Clouds Publics aux Clouds Confidentiels — Seifeddin Mansri

Panorama pragmatique de la souveraineté et des options techniques.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=fhCtcbinQV4

Terramate : l’outil qui fait scaler votre code Terraform — Mathieu Herbert

Structurer, factoriser, orchestrer : Terramate en action.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=cC5FOtcIEmA

Détectives de la prod : résoudre l’enquête avant le crash — Sébastien Ferrer

Observabilité & méthode : prévenir la panne avant qu’elle n’arrive.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=HDDbCymVRhE

Retour d’expérience concret et généreux.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Sa0kacMNVZM

Limits, Requests, QoS… on balaie ce que vous pensiez savoir sur le scheduling Kubernetes — Denis Germain & Quentin Joly

Revisiter les basiques… pour éviter les mauvaises surprises.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=bjV1Q7BQONo

How a Unicorn Migrated From an In-House Solution to Helm — Mey Beisaron

Industrialiser les déploiements, gagner en vélocité.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=o2FnR12jesE

Données & IA

From RAG to riches : les secrets des LLM augmentés par la donnée ! — Laurent Mangin

RAG en pratique : architecture, pièges, bonnes pratiques.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=4zY0ElNUS9E

Agents intelligents, la nouvelle frontière des LLMs — Guillaume Laforge

Agents, outils, orchestration : l’IA passe à l’autonomie (guidée).

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Vx9dg3UxLHU

Abracadabra ! Donnez vie à vos idées avec Google AI Studio — Guillaume Vernade

Du prompt à l’appli : prototyper vite, bien, propre.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Vx9dg3UxLHU

Conception d’une IA de jeu vidéo avec l’apprentissage par renforcement — Vincent Ogloblinsky

RL appliqué au gameplay : design, entraînement, résultats.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ZSZ_QZ0YpSg

Web & Front

Let’s build K.I.T.T. with JavaScript — Nico Martin

K2000 en JS : fun, capteurs, voix, petites surprises.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=yUr5718r0pQ

Become a wizard and make the browser your own — Oliver Dunk

Pouvoirs avancés du navigateur : extensions, APIs, productivité.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=IlappZPeMUM

The future of routing with the Navigation API — Eduardo San Martin Morote

Le futur du routing Web, en direct du standard.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=2z2HMwAIc0o

AI right in the browser with Chrome’s built-in AI APIs — Maud Nalpas & Thomas Steiner

L’IA qui débarque… côté client !

👉 https://www.youtube.com/watch?v=34zD5s_U68U

“C’était dans quel épisode déjà ?” — Bref, j’ai indexé une série culte — Tim Carry

Indexation de contenu vidéo/série : data + UX.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=tVohBH0rcbc

Révolution TanStack Query : enfin une bonne gestion d’état ! — Lucas Audart & Mickael Alves

Data-fetching moderne, cache et synchro serveur/cliente.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=NwSmWe2IRFM

Optimiser des UIs Web legacy dans un moteur de jeu AAA — Cédric Chariere Fiedler & Clément Grégoire

Quand l’UI Web atterrit dans un moteur de jeu : défis et solutions.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=bsQU9vbKRDg

Making an Emulator in JavaScript? — Sara Vieira

Émulateur JS : architecture, perfs, astuces d’implémentation.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=3gwehjAwfEY

En JavaScript, il y a un paquet pour tout… et souvent pour rien — Estéban Soubiran

Minimalisme, dette, et packages : le bon goût du « less is more ».

👉 https://www.youtube.com/watch?v=YHl6fUM5PDw

Base de données, langages & tooling

SELECT 'amazing_features' FROM "postgresql" — Kévin Davin

Features mal connues, recettes de prod et SQL qui claque.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=U5BQrWQimn0

OpenRewrite : Refactor as code — Jérôme Tama

Automatiser le refactoring à grande échelle.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=E-wpR3FPU3w

JBang, un fichier Java pour les gouverner tous ? — Stéphane Philippart

Script, protos, petits outils : Java en mode ultra-léger.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Aj8Bfq6X0tM

45 min pour mettre son application à genoux : le guide complet du test de charge — Loïc Ortola & Mathilde Lorrain

Charger, casser, mesurer… puis optimiser.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=DM-Ss58unGE

Productivité & UX

Révolutionnez votre prise de notes : du Bullet Journal à Obsidian — Hoani Cross

Workflow clair, outils bien choisis, routine durable.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=tKmD33Yuvho

La notification : enjeux et pistes de solutions — Flora Brochier

Entre attention, friction et valeur : repenser les notifications.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=G8NXm-GKNLw

Voyage guidé au pays de l’inaccessibilité — Thanh Lan Doublier

Tour d’horizon des obstacles et leviers d’accessibilité.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ivKYOsfzJMk

Alice aux pays du gambling — Alexis Lina

Le hasard, les mécaniques et l’éthique côté game design.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=qquk58Z7f2I

Chrome, DX & « Human in the loop »

The Developer RenAIssance: The Humans Powering the Age of AI — Kate Smith

L’humain au centre : compétences, culture, collaboration.

👉 https://www.youtube.com/watch?v=P432SgARwx0

En conclusion

Ces vidéos permettent de rendre accessible l'événement à tous et sont une bonne opportunité pour apprendre de nouvelles choses. Un grand merci aux bénévoles du GDG pour l'organisation de cet évenement qui positionne Nantes au coeur de la tech.

Tu es aussi passionné par le dev ? N'hésite pas à passer sur le serveur Discord Geeek !