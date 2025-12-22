Code Parrainage Le Fourgon : 10 euros offerts sur votre première commande !

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas et, comme chaque année, qui dit fêtes dit souvent… bouteilles en verre. Entre les repas de famille, les apéros et les invités, elles s’accumulent vite — et finissent trop souvent au container dès le 1er janvier.

Une bonne résolution pour démarrer l'année

Et si, pour 2026, vous preniez une bonne résolution simple et concrète : réduire vos déchets de verre au quotidien ? Bouteilles de lait, jus d’orange, bière… Et si vous passiez à la consigne ?

La logique est efficace : au lieu de jeter, on réutilise. C’est souvent plus économique sur la durée, et cela encourage aussi une consommation plus locale (selon les références disponibles).

La consigne s’inscrit dans une démarche de réemploi, généralement moins énergivore que de produire, collecter puis recycler du verre à chaque cycle.

Le Fourgon livre où ?

Le Fourgon fonctionne par zones de livraison. Voici quelques exemples de villes et métropoles desservies.

Paris (c'est tout nouveau !)

(c'est tout nouveau !) Lille métropole

Nantes / Saint-Nazaire

Rennes / Vannes / Saint-Malo / Laval

Bordeaux métropole

Toulouse métropole

Lyon / Villefranche / Bourgoin-Jallieu

Grenoble métropole / Voiron

Strasbourg / Haguenau / Sélestat

Saint-Étienne / Andrézieux

Metz / Thionville / Amnéville

Nancy / Pont-à-Mousson / Toul / Lunéville

Amiens métropole / Abbeville / Beauvais

Angers métropole / Le Mans / Saumur

Valenciennois / Maubeuge / Cambrai

Lens / Béthune / Liévin / Douai / Arras

Dunkerque / Calais / Saint-Omer

Côte d’Opale

Liège (Belgique)

Il s'agit d'une liste non exhaustive, vous pouvez vérifier votre éligibilité sur cette page du site.

Code Parrainage Le Fourgon : LT338404

Vous hésitez à passer votre première commande ? Bonne nouvelle : vous pouvez bénéficier de 10€ offerts sur votre première commande chez Le Fourgon en utilisant mon code de parrainage Le Fourgon : LT338404

Merci à Alex de m’avoir fait découvrir ce service !

Astuce : Vous n'êtes pas obligé de retourner la caisse complétement pleine lors de votre seconde commande ! Pratique.