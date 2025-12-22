Code Parrainage Le Fourgon : 10 euros offerts sur votre première commande !
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas et, comme chaque année, qui dit fêtes dit souvent… bouteilles en verre. Entre les repas de famille, les apéros et les invités, elles s’accumulent vite — et finissent trop souvent au container dès le 1er janvier.
Une bonne résolution pour démarrer l'année
Et si, pour 2026, vous preniez une bonne résolution simple et concrète : réduire vos déchets de verre au quotidien ? Bouteilles de lait, jus d’orange, bière… Et si vous passiez à la consigne ?
La logique est efficace : au lieu de jeter, on réutilise. C’est souvent plus économique sur la durée, et cela encourage aussi une consommation plus locale (selon les références disponibles).
La consigne s’inscrit dans une démarche de réemploi, généralement moins énergivore que de produire, collecter puis recycler du verre à chaque cycle.
Le Fourgon livre où ?
Le Fourgon fonctionne par zones de livraison. Voici quelques exemples de villes et métropoles desservies.
- Paris (c'est tout nouveau !)
- Lille métropole
- Nantes / Saint-Nazaire
- Rennes / Vannes / Saint-Malo / Laval
- Bordeaux métropole
- Toulouse métropole
- Lyon / Villefranche / Bourgoin-Jallieu
- Grenoble métropole / Voiron
- Strasbourg / Haguenau / Sélestat
- Saint-Étienne / Andrézieux
- Metz / Thionville / Amnéville
- Nancy / Pont-à-Mousson / Toul / Lunéville
- Amiens métropole / Abbeville / Beauvais
- Angers métropole / Le Mans / Saumur
- Valenciennois / Maubeuge / Cambrai
- Lens / Béthune / Liévin / Douai / Arras
- Dunkerque / Calais / Saint-Omer
- Côte d’Opale
- Liège (Belgique)
Il s'agit d'une liste non exhaustive, vous pouvez vérifier votre éligibilité sur cette page du site.
Code Parrainage Le Fourgon : LT338404
Vous hésitez à passer votre première commande ? Bonne nouvelle : vous pouvez bénéficier de 10€ offerts sur votre première commande chez Le Fourgon en utilisant mon code de parrainage Le Fourgon : LT338404
Merci à Alex de m’avoir fait découvrir ce service !
Astuce : Vous n'êtes pas obligé de retourner la caisse complétement pleine lors de votre seconde commande ! Pratique.