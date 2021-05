Coding Game Spring Challenge 2021 : Participez à un concours de développement de bot en ligne !

Vous êtes développeur ? Vous aimez les challenges ? Préparez-vous au concours CodingGame Spring Challenge 2021 qui démarre jeudi 6 mai à 16h.

Je vous avais déjà parlé de CodingGame dans un précédent article dédié au Clash of Code, CodingGame est une plateforme de développement en ligne constituée de différents jeux de développement. Certains jeux sont permanents, d'autres sont organisés sous forme d'événement sur une durée définie, comme c'est le cas pour le Spring Challenge 2021.

Le détail des règles du Spring Challenge 2021 n'est pas encore dévoilé, mais l'idée sera de développer un bot capable de gagner des parties contre d'autres bots. Plus vous gagnez de parties, plus vous montez dans le classement.



Pour développer l'algorithme de votre bot, de nombreux langages de développements sont mis à disposition par la plateforme : Java, C, Python, C++ ...

A vous de choisir celui sur lequel vous serez le plus à l'aise, mais surtout celui qui sera capable de réaliser un maximum de calculs pour anticiper les coûts de l'adversaire.

Trois classements seront réalisés : Le meilleur développeur, la meilleure entreprise, la meilleure école.

Si ce type de concours vous intéresse, préparez-vous et inscrivez-vous dès maintenant sur la page dédiée au Spring Challenge 2021, c'est gratuit et ouvert à tous et à toutes.