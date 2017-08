Vous recherchez une caméra de surveillance avec un bon rapport qualité-prix ? J'ai testé pour vous l'une des caméra IP les mieux notées actuellement sur Amazon, la Dericam 1080p Full HD.

Cette caméra IP Full HD est actuellement commercialisée au prix de 74,99€ sur Amazon. Au-delà de son prix, elle possède 4 avantages notables quand on la compare aux autres caméras de sa catégorie :

Elle est full HD et dispose d'une motorisation 365° .

et dispose d'une . Elle ne dépend pas d'une offre cloud comme les DLink, elle dispose d'un stockage local micro SD et FTP.

Elle dispose d'une prise Ethernet en plus de sa connexion WiFi.

en plus de sa connexion WiFi. Elle est compatible avec des systèmes de vidéosurveillance sur les NAS via son protocole ONVIF.

Dans l'ensemble, la caméra s'installe très rapidement depuis une application mobile sur Android/iOS ou depuis un PC. Je vous recommande fortement d'avoir un serveur DHCP actif sur votre réseau pour simplifier le processus d'installation.

Une fois la caméra connectée à votre réseau, la configuration globale peut se faire depuis l'application mobile Dericam ou au travers du portail Web qu'expose la caméra. Certains paramètres ne sont pas évidents à comprendre et nécessitent parfois d'être testés .... C'est par exemple le cas de la planification des alertes et du bouton d'activation / désactivation des alertes, qui a la priorité sur l'autre ? C'est le bouton, faut-il encore le deviner.

Cependant, faites attention, les fonctions disponibles sur le portail et sur l'application mobile ne sont pas toutes identiques. Le portail permet de configurer les plages horaires des alertes alors que l'application mobile permet de régler la sensibilité et l'activation/désactivation de l'alerte par exemple.

Enfin, un point assez troublant, le menu d'administration change en fonction des capacités de votre navigateur, vous aurez par exemple accès à des paramètres de configuration avancés via IE 11 ou Firefox supportant le plugin Dericam utilisant les API NPAPI (gestion du playback, configuration des zones de surveillance ...). Alors que sous Chrome, ces paramètres vous ne seront même pas proposés aux administrateurs.

N'oubliez pas de lancer une mise à jour du firmware de la caméra lors de sa première utilisation depuis l'application mobile. Cela vous permettra d'utiliser le dernier firmware à jour et éviter d'être face à des bugs déjà corrigés.





Le point le plus troublant de la caméra est de voir que l'on peut y avoir accès depuis Internet via l'application mobile sans ouvrir son firewall. Ceci grâce à la fonction P2P incluse dans la caméra qui permet à celle-ci de s'annoncer sur un cluster de 3 serveurs Dericam hébergée chez Amazon. L'application mobile Dericam pour se connecter à votre caméra, transmet une demande en UDP aux 3 serveurs Dericam, le serveur qui connait les informations de socket de la caméra, les transmet à l'application mobile qui lui permettront ainsi d'établir une connexion directement avec la caméra en outre-passant les pare-feux.

Cela ressemble à de la magie, c'est le mécanisme classique d'un serveur TURN. Si vous êtes paranoïaque, je vous conseille de désactiver cette fonction P2P et de mettre en place un VPN entre votre domicile et votre terminal mobile pour vous connecter de manière sécurisée avec votre caméra. Ce conseil est d'autant plus vrai quand on regarde les ports du serveur ouverts sur Internet de ces 3 machines et du manque de chiffrement dans le protocole P2P utilisé...

Slide extrait de la présentation de Zoltan Balazs



Bref, malgré l'incompatibilité de certaines fonctionnalités avec Chrome et Edge et le point d'attention sur la sécurité, c'est un produit avec un très bon rapport qualité / prix.

Voici une synthèse de ce que l'on a aimé et moins bien aimé :

On aime

Le prix de la caméra.

La motorisation silencieuse de la caméra.

L'application mobile iOS / Android disponible aussi sur tablette. L'application est simple, mais d'une fluidité parfaite.

La réactivité du support.

Le support du Push notification mobile.

La qualité de la vidéo HD.

L'enregistrement local sur carte micro-SD et FTP.

L'envoi de photos par email.

L'accès à la carte SD de la caméra depuis l'application mobile.

La planification du système de détection de mouvement par tranche de 30 minutes.

La mode infrarouge fonctionnant plutôt bien.

La non adhérence à un cloud de stockage comme sur les caméras DLINK.

On aime moins

Les fonctionnalités restreintes si vous utilisez un navigateur autre que IE 11 ou un firefox NPAPI compatible. Le support travaille sur une nouvelle solution pour ne plus utiliser les NPAPI qui sont actuellement bloquées sur les navigateurs modernes.

Le manque de chiffrement sur le protocole P2P et d'inscription au Push notification.

La sécurité du mot de passe que l'on retrouve encodé en base 64 dans toutes les requêtes HTTP.

Le manque d'un trigger HTTP en cas d'alerte pour déclencher un script configurable comme IFTT par exemple.

Les API HTTP exposées par la caméra ne sont pas RESTFULL et pas ouvertes officiellement pour un usage externe.

La complexité de certains paramètres avancés dans le portail d'administration.

Les fonctionnalités légèrement différentes offertes entre l'application mobile et le portail Web (calendrier, alarme sonore, activation / désactivation des alertes ...).

Les traductions aléatoires en langue française.

Cette caméra de surveillance IP Dericam 1080p est actuellement en réduction et disponible au prix de 74,99€ sur Amazon. N'oubliez pas de désactiver la fonction P2P et de mettre en place un VPN sécurisé si vous souhaitez renforcer la sécurité de cette caméra en mobilité.

UPDATE : L'application mobile ne fonctionne plus dès lors que le protocole P2P est désactivé ....