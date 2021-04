Freebox Delta S + Player POP : Mon premier retour d'expérience !

Elle est enfin arrivée cette nouvelle Freebox Delta S + Player Pop, après l'avoir commandée il y a 6 mois... Je n'y croyais plus. La box Delta S a rejoint ma baie de brassage en remplacement de ma Freebox Révolution.

Nombreux ont été les Freenautes à switcher de box en Delta S depuis l'annonce de sa sortie. Free a pu difficilement faire face à la forte demande.

Au-delà de l'impact matériel, ce remplacement de Freebox a un impact financier pour la société Free où le renouvellement de parc représente un investissement important pour Free.

Le coût de ce remplacement peut représenter plus d'une centaine d'euros d'investissement pour la société, une étude estime le coût des composants de la Freebox Delta S à 3990€. À l'échelle de 100 000 Freenaute, l'investissement se compte probablement en plusieurs dizaines de millions d'euros pour la société Free.

Aujourd'hui, le remplacement d'une ancienne Freebox est complètement gratuit. Le seul coût demandé à l'abonné est une augmentation du prix de l'abonnement de quelques euros pour la box simple et d'une dizaine d'euros pour profiter de l'offre TV avec le player POP.

La demande de remplacement peut se faire très facilement depuis le portail Free, dans l'espace abonné.

Une fois la demande faite et les quelques mois d'attente, le remplacement de votre ancienne Freebox se passe très simplement. Dans mon cas, c'est UPS qui est venue récupérer mon ancienne Freebox Révolution et m'a fourni en échange la nouvelle Freebox Delta S et son Player Pop.

À ma grande surprise, je n'ai pas pu changer l'heure du premier passage d'UPS, j'ai donc du me tenir près pour un remplacement éclair de la box si le coursier passait en pleine journée. Par chance, il est passé au moment du déjeuner, ce qui m'a laissé plus de temps que prévu pour remettre en route mon réseau local pour télétravailler.

Free vous demande de rendre tous les accessoires de votre ancienne Freebox lorsque vous la rendez, si comme moi vous avez une Freebox Revolution depuis plus d'une dizaine d'années, alors certains accessoires ne sont pas forcément simples à retrouver après 3 déménagements (ex: cable péritel). Ce retour d'expérience me dit qu'il serait judicieux de garder de côté les boites du matériel de la Freebox. À la fois, ces accessoires seront plus simples à renvoyer en cas de problèmes et vous pourrez laisser dans les boites les accessoires inutiles ...

⚙️L'administration de la Freebox Delta S

Je m'attendais à une box avec un OS bien éloignée de la Freebox Revolution, mais j'ai finalement retrouvé mes marques plus vite que je ne le pensais. La Delta S héberge une distribution Freebox OS qui n'a guère changé depuis plus d'une décennie.

La bonne nouvelle est que le remplacement de la freebox a été quasiment transparent pour la configuration réseau à domicile, j'ai seulement perdu la configuration des mes bauds DHCP, du VPN Freebox et du Forward de port. L'adresse IP, la configuration du serveur DHCP et la configuration du réseau Wifi a été reprovisionné automatiquement avec les paramètres hébergés sur les serveurs de Free.

L'interface d'administration de la Freebox Delta S est la même que la Freebox Revolution ... À quelques petites exceptions près !

👻 Une BOX ADSL capable d'héberger des VM ?

Comme vous l'aurez pu remarqué, l'option "VMs" est apparue. La Freebox Dela S dispose en effet d'une fonctionnalité d'hébergement de VM pour permettre le déploiement d'un système Linux sur votre Freebox.

Cette fonctionnalité d'hébergement dédiée aux utilisateurs avancés est possible grâce au CPU SoC Marvell quad-core (Cortex-A72) gravé en 28 nm et de 2 Go de DDR4-2400 (So-DIMM) que vous ne pourrez pas remplacer si vous souhaitez garder le support de Free.

Cette capacité d'hébergement semble être actuellement limitée à 3 VM.

Parmi la liste des systèmes d'exploitation proposés, Jeedom est proposé pour créer rapidement un serveur de domotique à votre domicile.

Cette fonctionnalité va permettre à de nombreux utilisateurs de Raspberry PI pour hébergement Jeedom d'utiliser leur Freebox comme solution d'hébergement.

On pourrait imaginer qu'à l'avenir la Freebox offre des services de "Edge computing" pour héberger des services au plus près de ses clients et que la Box devienne un mini-serveur opéré par Free.

💽 Une Freebox sans disque dur par défaut ?

A contrario de la Freebox Revolution, la Delta S n'est pas équipée par défaut d'un disque dur. Cela a 3 avantages pour Free :

Les disques dur classiques sont des consommables, en séparant la box du disque dur cela permet de réduire les remplacements de box inutiles lié à un disque dur HS.

Tout le monde n'utilise pas forcément les fonctions NAS de la Box. Cela fait des économies et limite l'empreinte carbone de la box.

Chaque utilisateur est libre d'adapter la taille du ou des disques en fonction de l'usage qu'il veut en faire.

L'absence de disque dur rend de nombreuses fonctionnalités de la Freebox inutilisables : Le téléchargement, la fonctionnalité NAS, l'enregistrement TV, l'hébergement de VM.

Free vous propose de vous fournir un disque dur Western Digital 1To à 5400 t/m avec 16 Mo de cache en option pour 40€.

Si vous souhaitez utiliser massivement le stockage de la box (RAID 0, 1, 5 ou 10), vous pouvez y connecter jusqu'à 4 disques dur.

👍 La technologie Fibre 10G EPON

Cette nouvelle Freebox intègre un nouveau standard, le 10G EPON qui permet d'atteindre des débits assez futuristes jusqu'à 8 Gbit/s en débit descendant et 600 Mbit/s en débit montant. C'est aujourd'hui le seul opérateur à proposer ce débit qui est très au-dessus des besoins en données qu'une famille a besoin en 2021. Mais attention, ce débit n'est possible que si l'infrastructure (NRO) le supporte, ce qui ne semble à priori aujourd'hui loin d'être le cas partout. Des passionnés s'amusent à cartographier les NRO de Free, pour voir la capacité de votre NRO, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la cartographie en ligne.

Pour profiter d'un tel débit, votre câble Ethernet de 1Gb/s ne sera pas suffisant !

Dans mon cas, il faudrait que je remplace mon switch par un switch capable d'accueillir du 10Gb/s pour permettre de redistribuer correctement le débit du box sur la totalité de ma maison le jour où je serai éligible à la fibre ... Alors que j'habite en plein centre de Nantes.

📡 Boost ADSL + 4G ?

Si votre ligne dispose de temps à autre d'une bande passante limitée, la Freebox Delta S dispose par défaut d'un modem 4G capable de prendre le relai dès lors que la bande passante réseau arrive à saturation.

Free propose 250 Go de débit garanti avec une baisse de la bande passante dépassée ce débit. Ce débit offert en 4G correspond en moyenne à 8 Go de données par jour. Pratique dès lors que l'ADSL arrive à bout de ses limites !

Au-delà du boost de la capacité de l'ADSL, ce modem 4G vous permettra à continuer de télétravailler même en cas de coupure réseau ... Fini les coupures.

Mais attention, pour profiter de ce débit supplémentaire, il faudra que votre Freebox ait accès au réseau 4G à l'endroit où vous l'avez installé.

Il est probable qu'à l'avenir la box dispose d'autres modules de connexion et pourquoi pas d'un module 5G.

📺 Player POP pour la TV

Le petit player POP vient remplacer mon ancien module TV de la Freebox Révolution.

C'est un gain de place et d'énergie. Comme partagé dans un précédent article, la précédente Freebox TV consommait environ 14€ d'électricité par an.

Par défaut, un abonnement Netflix et Amazon Prime est intégré à l'abonnement Free. En complément, Disney est proposé 6 mois gratuitement et Canal+ Series pendant 12 mois. L'activation de ces deux services se fait depuis l'espace abonné de Free.

L'ergonomie de l'Android TV de la Freebox POP n'a absolument rien a envier à l'ancienne Box. Son interface est ergonomique, simple, on retrouve facilement toutes les chaines et l'application Free OQEE pour visualiser les chaines en live, les replays est très bien conçu.

La seule difficulté que j'ai rencontrée est sur l'association du Chromecast embedded de l'Android TV sur mon application Google Home ...

En conclusion

Cette Box a été créé pour durer, il est probable que la Delta S survive pendant une bonne décennie. On a pu le voir sur la Freebox Révolution qui a fêté ses 10 ans en 2020.

Équipée pour permettre d'offrir des débits hors du commun en fibre optique, aujourd'hui c'est votre réseau local qui n'a pas la capacité d'atteindre le débit que vous propose Free.

Au-delà du 10G EPON, cette Freebox a été pensée pour éviter les retours SAV, on le voit avec la suppression du disque dur et la modularité des connecteurs réseau.

Cette nouvelle Freebox corrige de nombreux défauts de la Freebox Révolution tout en étant une révolution pour ses concurrents.

Enfin, si vous êtes comme moi toujours en ADSL, le module 4G peut vous offrir de la souplesse quand votre bande passante ADSL arrive à ses limites de débit. Cette Freebox est une box de transition vers la 4G.

