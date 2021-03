Le CMS Headless Ghost est disponible en version 4.0

Le CMS Ghost que j'utilise depuis plus d'un an pour Geeek.org est disponible depuis quelques jours en version 4.0.

Ce CMS Ghost devient progressivement un concurrent à Wordpress avec une communauté d'utilisateurs en augmentation constante et des fonctionnalités de plus en plus avancées.

Ce qui fait la force de Ghost est son côté minimaliste et le fait qu'il est "headless", la partie visible du site (le front) est bien séparé de la partie back (les API).

Ce CMS, disponible en OpenSource, possède pas moins de 36 000 étoiles sur GitHub.

Avec la version 4.0, l'outil se professionnalise et devient une plateforme pour monétiser son contenu sur le Web et intègre des fonctionnalités de paiement et de souscription de contenu.

Parmi les fonctionnalités majeures de la version 4.0, je suis content d'avoir pu contribuer au chargement asynchrone des images sur les contenus de type Markdown via l'utilisation de l'attribut "loading" sur les tag IMG.

Cette fonctionnalité que j'attendais depuis plus d'un an va permettre aux articles riches en images de réaliser un chargement progressif des images afin de résoudre les problèmes de temps de chargement, d'autant plus que le trafic mobile est de plus en plus important.

Avec du recul, cette version 4.0 n'intègre pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités visibles des utilisateurs. La seule fonctionnalité majeure visible est l'ajout d'un dashboard sur la page d'administration permettant de suivre l'audience de son site et l'activité globale :

Pour découvrir toutes les fonctionnalités de ce CMS, je vous invite à aller consulter cette page qui offre une overview de Ghost.

Pour l'installer, n'hésitez pas à suivre les tutoriels Ghost qui décrit chaque étape de l'installation de ce CMS.

Si vous souhaitez discuter au sujet de Ghost, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Geeek !