Lancement de la Newsletter Geeek.org

Alors que ce blog s'apprête à fêter ses 21 ans dans 3 mois, je viens de finaliser la mise en service de la newsletter ! Comme quoi, il n'est jamais trop tard...

La majorité des blogs créés au début des années 2000 ont malheureusement disparu, Geeek.org continue de vivre et partage désormais la vedette avec mon autre blog : Apollovan.

Chaque nouvel article publié sera désormais transmis par e-mail à l'ensemble des abonnés de la newsletter. Vous ne raterez plus aucune actualité !

Vous n'êtes pas encore abonné ? N'hésitez pas à créer un compte gratuitement en cliquant ici.

Pour les passionnés, le serveur Discord est toujours là et la lumière reste allumée. N'hésitez pas à y faire un tour !

À très bientôt,