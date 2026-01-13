Geeek.org 🗲 Blog Geek & High Tech 100% Indépendant
Lancement de la Newsletter Geeek.org
À la une

Lancement de la Newsletter Geeek.org

par Ludovic Toinel 1 minutes de lecture

Alors que ce blog s'apprête à fêter ses 21 ans dans 3 mois, je viens de finaliser la mise en service de la newsletter ! Comme quoi, il n'est jamais trop tard...

La majorité des blogs créés au début des années 2000 ont malheureusement disparu, Geeek.org continue de vivre et partage désormais la vedette avec mon autre blog : Apollovan.

Chaque nouvel article publié sera désormais transmis par e-mail à l'ensemble des abonnés de la newsletter. Vous ne raterez plus aucune actualité !

Vous n'êtes pas encore abonné ? N'hésitez pas à créer un compte gratuitement en cliquant ici.

Pour les passionnés, le serveur Discord est toujours là et la lumière reste allumée. N'hésitez pas à y faire un tour !

À très bientôt,

Lire d'autres articles de cet auteur

Ludovic Toinel

Geeek.org est un blog 100% indépendant depuis 21 ans. Passionné de web, dev et tech, il réunit plus de 20k lecteurs, 88k visites mensuelles. Abonnez-vous !

Vous êtes correctement abonné à Geeek
Bienvenue ! Vous êtes correctement connecté.
Parfait ! Vous êtes correctement inscrit.
Votre lien a expiré
Vérifiez vos emails et utiliser le lien magique pour vous connecter à ce site