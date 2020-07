Wiki-FPV : Apprenez à construire votre drone !

Vous souhaitez vous lancer dans la construction d'un drone ?

J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, la Bible du FPV est disponible en version 0.9 pour l'été.

Je vous avais annoncé la sortie du site Wiki-FPV fin 2018 et la publication d'une première version de la Bible du FTV en mars 2019. Le projet continue son chemin, certes avec assez peu de contributions, mais avec de plus en plus de visibilité sur la toile.

Au programme de la bible du FPV :

Matériels : La description de l'ensemble du matériel nécessaire pour construire un drone et le piloter.

Micrologiciels : Une synthèse de l'ensemble des micrologiciels embarqués sur les contrôleurs de vol.

Logiciels : La description de l'ensemble des logiciels du marché : Simulateurs, logiciels de configuration

Guides : Les guides pour débuter en FPV, comprendre la loi, les origines du FPV.

Pratique : Toutes les astuces autour de la pratique du vol de drone.

Annuaires : Des annuaires de sites, chaînes Youtube, groupes Facebook, magasins en ligne, associations.

: Des annuaires de sites, chaînes Youtube, groupes Facebook, magasins en ligne, associations. Tutoriels : Des pages de tutoriels spécifiques par matériel.

N'hésitez pas à embarquer le PDF comme lecture pour l'été. L'ensemble des contenus dans la Bible du FVP est libre et issu du Wiki.

Dernière ligne droite vers une version 1.0 qui sortira en fin d'année probablement.

N'hésitez pas à partager le document, à l'offrir et surtout à nous aider à améliorer son contenu !