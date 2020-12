10 idées 💡 de cadeaux 🎁 de Noël 🎅High-Tech !

Noël arrive à grands pas, on me demande souvent des idées high-tech chaque Noël. Voici comme chaque année, ma sélection de 10 idées de Cadeaux High-Tech pour Noël inspirée des dernières nouveautés technologiques et des dernières tendances.

Ce Noël est un Noël un peu particulier cette année avec la crise sanitaire et économique qu'a connue la France. Même si cet article met en avant des produits high-tech très probablement fabriqués dans des contrées loin de la nôtre, n'hésitez pas à aider les petits commerçants de votre ville ou de votre quartier quand vous le pouvez.

Vous pouvez aussi faire un cadeau à des personnes que vous ne connaissez pas en offrant votre sang, en faisant un don à une association caritative comme les Restos du Coeur par exemple.

Vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année en famille et entre amis, voici ma sélection 10 idées de Cadeaux High-Tech!

🎁 Un portefeuille minimaliste

Je vous avais présenté les portefeuilles Ogon dans un précédent article, voici une nouvelle sélection de portefeuilles minimalistes en aluminium ou en carbone qui semblent venir du futur. Idéal pour voyager léger.

🎁 Un casque de réalité augmentée

Le dernier casque Oculus Quest 2 tout-en-un fraichement commercialisé offre des perspectives intéressantes de jeu et d'immersion. L'avantage de ce casque est qu'il peut fonctionner de manière autonome, sans PC ou console de jeu annexe.

Attention, le modèle 64GB est en rupture de stock, seul le modèle à 256 GB reste disponible à date.

🎁 Du matériel de Streaming

Le streaming s'est fortement développé avec le confinement. Voici quelques idées de matériel pour améliorer vos visioconférences ou vos soirées de streaming.

🎁 Une clef pour protéger ses mots de passe

Pour renforcer votre sécurité et chiffrer de manière forte vos données importantes.

Les clefs Ubikey peuvent notamment être utilisées pour chiffrer vos trousseaux de mot de passe comme KeepassXC, un logiciel de gestion de mots de passe que je vous avais présenté il y a quelques mois

Contrairement aux clefs logiciels, les éléments de chiffrement dans la clef ne peuvent pas être volés par un pirate.

🎁 Un portefeuille sécurisé pour Cryptomonnaies

L'usage de la cryptomonnaie est de plus en plus démocratisé, cependant les portefeuilles en ligne sont rarement sécurisés.

Le Ledger est une solution française pour protéger votre cryptomonnaie dans un portefeuille physique dédié. Ce portefeuille vous évitera tout piratage de vos portefeuilles sur la toile et sécurisera votre cryptomonnaie, à condition bien entendu de le stocker dans un lieu sûr.

Facebook commercialise depuis plusieurs mois le Portal TV, il s'agit d'un accessoire pour faciliter les échanges en visioconférence avec vos amis et votre famille directement depuis votre télévision.

Il permet de simplifier les appels et rend la technologie accessible pour les plus séniors.

🎁 Un casque audio à réduction de bruit

Le casque Bose SoundLink II est une référence en termes de réduction de bruit. Il est actuellement à un prix jamais vu pour Noël. Il possède un système très avancé en réduction de bruit permettant de vous isoler même dans des lieux bruyants.

Dans la même gamme de produits, il existe aussi le modèle intra-auriculaire, le Jabra Elite 65t qui dispose de très bons résultats en termes de réductions de bruits et est adapté à une activité physique.

🎁 Un bon pour une console de jeu PS5

La Sony PlayStation 5 a été très attendue en cette fin d'année, mais elle reste introuvable. Les quelques modèles mis en vente sur réservation sont partis très rapidement. Il faudra encore attendre quelques semaines pour la trouver plus facilement en magasin. Prévoyez d'offrir un bon avant qu'elle ne soit disponible à nouveau en stock.

🎁 Un fauteuil de gaming

Avec le confinement et la démocratisation du télétravail, nous passons de plus en plus de temps assis à nos sièges de bureau. Pourquoi ne pas investir dans un vrai fauteuil confortable ? Plusieurs paramètres de choix sont à prendre en compte, vous pouvez aller faire un tour sur mon article qui liste les meilleurs chaises de gaming pour vous donner un avis.

🎁 Un nouveau Mac Book équipé d'une puce M1

Apple vient de sortir un nouveau Mac Book avec des performances très avancées grâce à sa puce M1. Un CPU 8 cœurs jusqu’à 3,5 fois plus rapide, 18h d'autonomie, une GPU jusqu’à 8 cœurs et des performances graphiques jusqu’à 5 fois plus rapides ...

Ce cadeau de Noël est hors budget avec un prix dépassant les 1000€ et une disponibilité prévue après Noël. C'est un petit bijou.