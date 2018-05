Nos maisons sont de plus en plus connectées : Box ADSL, NAS, domotique, switch ... Vous construisez une maison ou vous prévoyez de câbler une maison ? Mon conseil est de prévoir un espace dédié et protégé pour votre équipement : une baie de brassage.

Malheureusement lorsque vous demandez un devis de mise à disposition d'une baie de brassage à votre électricien, cela peut coûter très cher et l'installation proposée (boitier tout-en-un) est rarement pratique et évolutive ...

Mon conseil est donc d'installer votre baie de brassage vous-même, c'est simple et cela peut-être très pratique si vous avez plusieurs équipements informatique à héberger. Je vous avais présenté une galerie de photos de baies il y a quelques années, vous trouverez dans cet article tous les équipements que j'ai mis en place au sein de ma baie de brassage.

Étape 1 : L'arrivée des câbles RJ45 / Fibre / ADL et électrique.

Prévoyez de demander à votre électricien de faire arriver tous les câbles RJ45 dans une pièce (ex: arrière-cuisine) ou une armoire où la température sera stable et demandez-lui de faire venir une arrivée électrique. N'oubliez pas de demander du câble RJ45 de type catégorie 6 ou supérieur pour bénéficier d'une bande passante évolutive dans le temps.

Assurez-vous que l'emplacement que vous avez retenu pour votre baie de brassage ne se trouve pas loin de la gaine par laquelle arrivera votre fibre Internet ou votre câble téléphonique pour l'ADSL. Cela simplifiera l'installation de votre box ADSL au sein de la baie de brassage.

Étape 2 : Sélectionnez votre baie de brassage (99€)

En fonction des équipements que vous prévoyez d'installer dans votre baie, deux paramètres sont à prendre en compte : la profondeur de la baie et le nombre de U (la hauteur).

Je vous recommande la gamme de baies RackMatic SOHO qui est de très bonne qualité à un prix tout à fait accessible. Pour ma propre installation, j'ai retenu le rack 12U à 128€, vous pouvez aussi vous orientez vers le modèle 9 U à 99€ en fonction du nombre d'équipements que vous prévoyez d'installer dans votre baie.

N'oubliez pas de prévoir un pack d'écrous supplémentaires pour permettre l'installation de vos différents équipements dans votre baie.

Étape 3 : L'alimentation électrique (22€)

L'alimentation des équipements de votre baie peut se faire via une barre multiprise qui occupera 1 U de votre baie. J'ai personnellement retenu le modèle Equip 8 prise à 22€. L'alimentation électrique est généralement installée tout en bas de la baie pour permettre aux fils électriques d'être allongés facilement au fond de la baie.

Étape 4 : Le Patch Panel (46€)

Le "Patch panel" est généralement l'élément que l'on retrouve tout en haut des baies, il a comme rôle d'exposer tous les câbles réseau de votre maison sous forme de prises RJ45 femelle. Celui-ci vous permettra d'attribuer des rôles à chacune de vos prises : antenne TNT , Internet, vidéo, téléphonie ...

J'ai retenu pour mon installation un patch pannel Lindy à 46€. Pour permettre de fixer chacun des câbles dans le patch panel vous aurez besoin d'une petite pince "pouch down" à 5€.







Étape 5 : Le switch

Le switch n'est pas un élément obligatoire dans la mesure où votre box Internet possède probablement déjà un switch. Cependant il peut être utile si vous avez plus de 4 prises réseau à connecter à Internet. J'ai pour cela retenu un switch DLink 16 ports avec une alimentation électrique intelligente des ports.

Prévoyez un kit de câbles RJ45 assez courts (0,25m ou 0,5m) pour permettre de réaliser les différentes connexions. Sur la photo dans l'entête de cet article, j'ai utilisé des câbles de 0,5m qui sont trop un peu trop longs comme vous pouvez le constater.

Étape 6 : Le plateau pour la box ADSL (18€)

Une fois l'équipement minimal mis en place, il vous restera entre 3 et 6 U pour installer votre box ADSL, votre boitier domotique, votre NAS et tous vos autres gadgets. Pour cela, équipez-vous de plateaux qui permettront d'accueillir votre matériel qui ne peut pas être positionné dans un rack.

Vous pouvez utiliser des plateaux Digitus à 18€ l'unité ou un kit de 4 plateaux 4sh à 18€.

Étape 7 : L'onduleur

L'onduleur n'est pas un équipement obligatoire dans votre installation, mais il pourra vous permettre de protéger vos équipements sensibles aux surtensions et aux coupures électriques, comme votre NAS par exemple. J'ai dans mon cas retenu un petit onduleur Aeton capable de protéger mon switch, NAS, box domotique et box ADSL en cas de coupure électrique. J'utilise ma Box domotique pour m'envoyer un SMS en cas de coupure électrique.

Étape 8 : Le NAS

Le NAS est aujourd'hui devenu un équipement indispensable dans votre maison, il protégera vos données sensibles et en assurera leur sauvegarde. J'ai retenu un NAS Synology avec deux disques de 4 To pour permettre le stockage des photos et films tout en assurant une sauvegarde permanente sur le cloud en cas d'incendie ou de vol.

Étape 9 : La box domotique

Vous souhaitez mettre en place de la domotique dans votre maison ? Vous êtes bricoleur ? Vous pouvez lire cet article qui détaille la box domotique que j'ai mis en oeuvre à base de composants Open Source.

En synthèse :

En option :

J'espère que cet article vous aura donné quelques bons conseils pour choisir vos équipements, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions.